Aqui está o novo projeto multimédia do Record Premium

É mais um conteúdo exclusivo para os nossos assinantes Premium e que vai certamente agradar a todos os que gostam das grandes histórias do desporto nacional. A partir desta terça-feira, dia 28 de junho, arranca o projeto 'Ilustres Desconhecidos', uma série de entrevistas a grandes figuras das modalidades que, por um motivo ou outro, se foram afastando das luzes da ribalta e do próprio desporto. O arranque é feito com Paula Gracioso, que após muitos anos ao mais alto nível no atletismo, mudou de vida de forma bem peculiar.