Árbitro 'à rasquinha' protagoniza momento insólito em pleno meio-campo

Jogadores ou árbitros saírem de campo a correr para o balneário com urgências 'fisiológicas' já por várias vezes se viu, mas estas imagens que chegam agora do Brasil são... outra coisa. O árbitro Denis Da Silva Ribeiro não aguentou mais e urinou no campo segundos antes do apito inicial do jogo da Taça do Brasil entre Boavista e Goiás. As imagens captadas pelas câmaras de TV circulam nas redes sociais e estão a dar a volta ao mundo... [Vídeo Twitter]