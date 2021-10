A carregar o vídeo ...

O Retrô, clube brasileiro do estado de Pernambuco, denunciou este sábado nas redes sociais um episódio de xenofobia protagonizado pelo árbitro da partida frente aos sub-14 do Bahia. A formação canarinha visou as "palavras duras" do oficial, e garantiu que "medidas judiciais serão tomadas pelo departamento jurídico". (Vídeo: Twitter Retrô FC Brasil)