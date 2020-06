Árbitro consultou o VAR e deu golo a Sporar por 7 centímetros

Andraz Sporar continua de pé quente na Liga NOS. O avançado esloveno do Sporting aproveitou uma brecha no centro da defesa do Vitória de Guimarães e no frente a frente com Douglas não falhou e apontou o segundo golo na partida. O árbitro da partida, Carlos Xistra, ainda consultou o VAR, após ser assinalado fora de jogo do avançado, mas Sporar estava em jogo por... 7 centímetros. [Vídeo: VSports]