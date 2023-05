Árbitro da final da Taça AF Lisboa falou sobre o jogo... antes e depois

A carregar o vídeo ...

O Olivais e Moscavide conquistou a Taça da AF Lisboa pela 3.ª época consecutiva ao derrotar o Oeiras nos penáltis (3-2) após 1-1 no tempo regulamentar e no prolongamento. O duelo disputou-se na noite de quarta-feira no Estádio 1.º de Maio do INATEL, em Lisboa, e foi dirigido pelo árbitro Nuno Santos, que protagonizou um momento pouco comum no futebol português: fez a antevisão à partida e também falou na 'flash' pós-jogo. [Vídeo: Youtube AF Lisboa]