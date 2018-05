Árbitro leva soco brutal de boxeur

Isto de ser árbitro de boxe tem coisas perigosas... Que o diga o britânico Ian John-Lewis, que este sábado, no combate entre Adoni Stevenson e Badou Jack levou um soco em cheio no rosto, isto depois de ter tentado separar os dois lutadores. Jack, o autor do murro certeiro, até parece ter-se ficado a rir... mas depois lá pediu desculpas.