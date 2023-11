Árbitro marca falta antidesportiva, tropeça e sofre grave lesão em jogo da Liga dos Campeões

A carregar o vídeo ...

Nunca se sabe quando o azar pode bater à porta e este vídeo comprova isso mesmo. No duelo entre o Tenerife e o VEF Riga, a contar para a 3.ª jornada do Grupo C da Liga dos Campeões de basquetebol, o árbitro Aleksandar Glisic preparava-se para assinalar uma falta antidesportiva quando tropeçou e caiu 'redondo' no chão, sofrendo, imagine-se, uma rotura do ligamento cruzado do joelho. O juiz bósnio foi prontamente assistido pelas equipas médicas e teve que deixar o pavilhão da equipa espanhola de maca.