O início de jogo no Sporting-Farense foi marcado por polémica perto do quarto de hora, quando o árbitro Gustavo Correia marcou um penálti para o leão, por falta de Gonçalo Silva sobre Matheus Reis. Alertado pelo VAR, o árbitro viria a reverter a decisão e deu cartão amarelo ao jogador do Sporting por simulação.