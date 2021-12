Abel Ruiz deixou o Sp. Braga reduzido a dez elementos diante do Vizela ainda antes da meia hora, devido a uma entrada que numa primeira instância lhe valeu apenas o cartão amarelo. Ora, depois de analisadas as imagens, o árbitro corrigiu a decisão e mostrou o vermelho. No final, o Vizela venceu por 1-0 e seguiu em frente na Taça de Portugal.