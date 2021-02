A carregar o vídeo ...

O árbitro Darren Drysdale viu-se esta terça-feira envolvido numa enorme polémica em Inglaterra, depois de ter encostado a cabeça em Alan Judge, médio do Ipswich, no duelo com o Northampton. A reação do juiz deveu-se a uma resposta supostamente menos agradável do médio do Ipswich, a qual valeu também um cartão amarelo.