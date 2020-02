A carregar o vídeo ...

O momento - insólito, sem dúvida - aconteceu num jogo do Championship, a segunda divisão em Inglaterra, entre o Preston North End e o Swansea. O árbitro do encontro deixou cair o cartão amarelo no relvado e Rhian Brewster, jogador dos 'swans', apanhou-o e entregou-o, mas não sem antes o mostrar de forma bem veemente. A brincar, claro está... (Vídeo Twitter)