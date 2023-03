Árbitro suspenso por Vítor Pereira no Egito por usar telemóvel para anular um golo... quando não havia VAR

A carregar o vídeo ...

O insólito aconteceu na 2.ª divisão do Egito, na vitória do Suez sobre o Al-Nasr (3-1). Sem VAR nessa divisão, o árbitro da partida em questão, Mohamed Farouk, utilizou o telemóvel de um espectador para ver uma repetição e acabou por anular um golo do Al-Nasr, no que seria o momentâneo 2-2 na partida. Como consequência do ato, a Federação Egípcia de Futebol - que tem o português Vítor Pereira como presidente do Comité de Árbitros - suspendeu o juiz, que teve de deixar o relvado debaixo de escolta policial, perante a revolta dos elementos do Al-Nasr.