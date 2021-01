Árbitro teve de meter miúdo do Barcelona no lugar: «Fala-me como deve ser e com respeito»

A carregar o vídeo ...

Aos 21 anos, Riqui Puig é visto como um dos mais promissores jogadores do plantel do Barcelona, mas esta quinta-feira viu-se envolvido numa situação pouco agradável, quando foi alvo do árbitro Soto Grado no duelo entre culé e Cornellà, para a Taça do Rei. "Fala-me como deve ser e com respeito!", atirou o juiz do encontro, que em seguida soltou um "não me grites". As imagens do momento foram captadas pela transmissão da partida e foram naturalmente tema de conversa nos espaços de análise do país vizinho...