Argelino fura quarentena e semeia o pânico com machete em Madrid

Com o país a viver uma situação dramática por causa do surto do coronavírus, de Espanha continuam a chegar-nos vídeos de pessoas que furam a quarentena obrigatória. Um deles foi captado esta quinta-feira e mostra uma cidadão de origem argelina à solta nas ruas de Madrid com uma machete de grandes dimensões em punho em frente à Mesquita Central. De acordo com as autoridades, o cidadão magrebino, de 37 anos, terá mesmo atacado um compatriota naquela zona, algo que motivou a sua detenção.