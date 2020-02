A carregar o vídeo ...

Elemento em destaque no Brentford, o argelino Said Benrahma tem-se evidenciado no Championship pelo seu incrível repertório, com várias fintas que têm deixado os adversários à beira de um ataque de nervos. Em Inglaterra até já o comparam ao benfiquista Adel Taarabt, que nos seus tempos de futebol inglês chegou a ser considerado como um dos melhores a 'humilhar' adversários.