A loucura pelo futebol e as rivalidades fervorosas na Argentina já são bem conhecidas e agora, com a quarentena obrigatória decretada no país e sem haver desporto, há quem protagonize situações mirabolantes. É o caso de um adepto do Huracán, que foi detido por quebrar o isolamento obrigatório para ir à rua pintar o símbolo do seu clube... na parede do vizinho. (Vídeo: EFE)