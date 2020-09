Argentino fez 'birra' para marcar penálti e... falhou duas vezes!

A carregar o vídeo ...

O argentino Ezequiel Barco protagonizou esta madrugada um daqueles momentos para mais tarde (não) recordar. Diante do Atlanta United, o craque do Inter Miami fez 'birra' para ser ele a assumir a cobrança de um penálti, enfrentou vários colegas para levar a sua vontade em frente e acabou por dar-se mal. E a verdade é que todo o filme do lance é digno dos apanhados. É que Barco falhou a primeira cobrança, mas na recarga um colega marcou. O problema foi que o autor desse golo entrou na área antes do tento e o lance foi invalidado. Ora, na segunda chance, o argentino voltou a falhar...