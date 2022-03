Argentino leva com bola na cara, provoca lesão grave e acaba expulso

A carregar o vídeo ...

O encontro entre Lanús e Banfield, referente ao campeonato de reservas argentino, ficou marcado por um momento incrível logo nos primeiros 10 minutos, numa situação com um misto de arrepiante e também de insólito, especialmente pela decisão do árbitro. Tudo sucedeu quando, na tentativa de afastar a bola da sua área, Lautaro Cardozo atirou um 'chutão' que acertou em cheio no rosto de Juan Pablo Krilanovich. Ato contínuo, o jogador do Lanús foi 'redondo' ao relvado, acabando por cair em cima da perna do oponente. Cardozo acabou por partir a perna e o árbitro foi ao bolso buscar o cartão vermelho, isto perante a perplexidade dos jogadores do Lanús.