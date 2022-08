O Atlético Tucumán está a ser a grande sensação do campeonato argentino e a vitória de quarta-feira, por 4-0, diante do Barracas Central, prolongou esse estado de graça. E quando as coisas correm bem... corre tudo bem. Veja-se bem a forma como chegou o 4-0 final, com um disparo do meio campo defensivo de Mateo Coronel. (Vídeo: One Football)