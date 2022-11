A carregar o vídeo ...

O argentino Matías Pascual lesionou-se com gravidade na segunda meia-final do Mundial de hóquei em patins - triunfo da equipa da casa por 4-1, sobre a Itália. O jogador do Barcelona fraturou a tíbia e o perónio, saiu de maca e vai falhar a final de amanhã diante de Portugal.