Argentinos dizem que este é o melhor penálti do ano

Há quem pense que marcar penáltis é algo fácil e que qualquer um pode faturar da marca dos onze metros, mas a verdade é que tal como noutros capítulos do jogo também é necessária qualidade e frieza. Isso e pontaria, como aquela que demonstrou o argentino Lucas Passerini, que esta madrugada, diante do América, converteu aquele que o jornal 'Olé' diz ser o melhor do ano. Não sabemos se foi ou não o melhor, mas a verdade é que o jogador do Necaxa colocou a bola mesmo no cantinho...