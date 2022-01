Argentinos lembram história de Acosta com Heinze no Sporting: «No primeiro treino acabámos à pancada»

A carregar o vídeo ...

Foi um dos vídeos de 2021 para a ESPN argentina e... com razão. Em julho do ano passado, Beto Acosta foi convidado no programa 'ESPNF90', numa passagem na qual falou da sua forte amizade com Gabriel Heinze, que curiosamente começou da pior forma: com uma cena de pancadaria no primeiro treino que ambos fizeram juntos no Sporting. A história é imperdível!