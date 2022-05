A carregar o vídeo ...

Um ano depois de Enzo Pérez ter alinhado num jogo do River Plate à baliza, na Taça Libertadores, o site 'La Página Milionária' recordou o feito do antigo médio do Benfica, que foi, frente ao Independiente Santa Fé. (Vídeo 'La Página Milionária'/Twitter)