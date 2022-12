Armando Aldegalega: «Corrida é alegria, é juventude, é amor»

A carregar o vídeo ...

Lenda viva do atletismo nacional, Armando Aldegalega é um exemplo claro de longevidade, mas também daquilo que o desporto em geral, a corrida em particular, pode fazer nas nossas vidas. Aos 85 anos, o atleta do Sporting aceitou o desafio de ser embaixador da São Silvestre El Corte Inglés e foi nessa condição que lançou um desafio aos portugueses durante a cerimónia de apresentação do evento, realizada esta manhã nos Paços do Concelho da Câmara Municipal de Lisboa.