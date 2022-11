Armando Aldegalega tem 85 anos, foi atleta olímpico em 1964 e vai à São Silvestre El Corte Inglés: «Venham correr e divertir-se»

A carregar o vídeo ...

Aos 85 anos, cumpridos na passada quarta-feira, Armando Aldegalega continua com um ritmo invejável: treina seis dias por semana e não pensa em parar tão cedo. Com a sua passada curta, mas veloz, e um dia depois de ter sido um dos participantes na Corrida Sporting 2022, o ex-atleta português esteve à conversa com Record e deixou conselhos a quem vai estar presente na São Silvestre El Corte Inglés, para além de ter lembrado algumas memórias da sua longa carreira.