Armindo Araújo reage ao acidente: «Parti uma mão e fraturei a coluna»

Armindo Araújo despistou-se na 7.ª classificativa do Rali Serras de Fafe e acabou por ser hospitalizado, tal como o co-piloto, Luís Ramalho. O piloto português utilizou as redes sociais para explicar as consequências do acidente. "Parti uma mão e fraturei a coluna. Parti algumas costelas. O Luís partiu um pé e fraturou algumas costelas. Vamos ter uma fase de recuperação mas estamos bem", evidenciou Araújo.