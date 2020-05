A carregar o vídeo ...

O vídeo tem corrido as redes sociais como uma suposta mensagem de Lance Armstrong para os seus 'haters', mas a verdade é que, quando visto no seu todo, está longe de o ser. Na verdade, este excerto do documentário da ESPN mostra o norte-americano a recordar o dia em que os insultos na sua direção subiram de tom, quase levando mesmo ao confronto físico.