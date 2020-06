Arouca dá a conhecer as qualidades do seu primeiro reforço

A carregar o vídeo ...

Foi anunciado no último sábado como o primeiro reforço para 2020/21 do Arouca. Fernando Castro deixou o Bahia para viver a sua primeira experiência no futebol europeu e, nesta segunda-feira, o clube que está de volta aos escalões profissionais publicou um vídeo com momentos do guarda-redes ao serviço do emblema baiano.



Em cerca de minuto e meio, é possível descortinar intervenções entre os postes e reposições de qualidade. No ano passado, o guardião, de 23 anos, fez parte da equipa que conquistou o Campeonato Baiano e, anteriormente, tinha defendido as cores do Santos. [Vídeo: Arouca / Facebook]