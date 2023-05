Já quase em cima do intervalo, Iván Marcano subiu à área do Arouca para colocar o FC Porto em vantagem no marcador. O central espanhol apareceu à ponta-de-lança na cara de Arruabarrena e cabeceou para o fundo das redes após um grande cruzamento de Otávio desde a direita. [Vídeo: VSports]