Arouca-V. Guimarães: confusão na bancada após o golo de Quaresma

A carregar o vídeo ...

Os primeiros minutos do duelo entre Arouca e V. Guimarães deram palco a confusão na bancada destinado aos adeptos vitorianos. Ao que tudo indica, tudo terá começado quando o grupo que estava situado na zona destinada ao cartão do adepto tentou sair para se juntar aos demais, obrigando à intervenção da polícia. Gerou-se, então, alguma confusão, mas tudo acabou sanado. E a verdade é que não sobrou ninguém no sector destinado ao cartão [Vídeo Record]