Arrancou pelo meio e deixou dois adversários para trás: português de 17 anos dá nas vistas em Espanha

A carregar o vídeo ...

O jovem português Tiago Leal, de 17 anos, está a dar que falar no Mérida com as suas exibições na principal divisão júnior do futebol espanhol a fazerem despertar as atenções de alguns dos principais emblemas do país vizinho com Real Madrid à cabeça. Natural de Torres Vedras, o médio ofensivo ao estilo de Bruno Fernandes no último verão transitou do Torreense, onde jogou a fase de campeão do nacional de juvenis, para o emblema da Extremadura.