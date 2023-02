A carregar o vídeo ...

O dérbi entre V. Guimarães e Sp. Braga, da última segunda-feira, ficou marcado pelo arremesso de objetos entre bancadas do Estádio D. Afonso Henriques. A Polícia de Segurança Pública foi obrigada a intervir de forma 'musculada' e fê-lo com recurso aos bastões, em particular, junto da falange de apoio bracarense.