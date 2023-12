Arrepiante: avançado deixa relvado de ambulância após levar cabeçada e cair desorientado

A carregar o vídeo ...

O jogo desta madrugada entre Rosario Central e Platense (1-0) ficou marcado por um enorme susto no arranque da 2.ª parte, quando o avançado Mateo Pellegrino disputou um lance no ar com um adversário e acabou por cair desorientado depois de ser atingido por uma cabeçada violenta. O jovem do Platense, de 22 anos, foi assistido de imediato e deixou o relvado de ambulância pouco depois, consciente. A imprensa argentina já avançou que Pellegrino se encontra estável. (: Olé)