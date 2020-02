A carregar o vídeo ...

Kobe Bryant não foi esquecido na grande festa do futebol americano, com todo o estádio a prestar tributo ao malogrado ex-jogador nuns segundos de silêncio arrepiantes. O tributo a Kobe estendeu-se também à forma como as equipas que perfilaram em campo neste momento, já que ambas estavam na linha das 24 jardas, em alusão ao número do ex-jogador dos LA Lakers.