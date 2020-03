Arrepiante: médicos aplaudem doente que deixa cuidados intensivos em Castellón

A carregar o vídeo ...

No meio de uma situação de grave crise em Espanha, com vários mortos já a lamentar devido ao novo coronavírus, ainda há notícias boas. Como aquela que nos chega do Hospital de de Castellón, onde no domingo saiu dos cuidados intensivos a primeira paciente desde que o hospital se viu a braços com a Covid-19. A saída daquele espaço foi arrepiante...