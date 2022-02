A carregar o vídeo ...

Celtic e Rangers defrontaram-se esta quarta-feira no sempre emotivo Old Firm, numa partida que como habitual contou com um momento absolutamente arrepiante antes do apito inicial, com todo o estádio a entoar o tradicional "You’ll Never Walk Alone". A partida, refira-se, acabou com triunfo do Celtic por 3-0, naquele que foi o primeiro dérbi de Glasgow para o português Jota.