A carregar o vídeo ...

Liverpool foi uma das cidades autorizadas pelo governo britânico a receber adeptos nos estádios. Esta noite, em Anfield, na receção ao Wolverhampton , dois mil fãs do Liverpool ocuparam a mítica bancada 'The Kop' e voltaram a cantar "You'll Never Walk Alone". Um momento arrepiante... [Vídeo: Twitter]