Justin Thomas e Daniel Berger, golfistas que representam a equipa dos Estados Unidos na Ryder Cup, celebraram com cervejas, em campo, a vantagem sobre a equipa europeia (9-3), um gesto que foi considerado de uma "arrogância monstruosa", sobretudo depois de terem atirado as latas no green... (Vídeo Twitter)