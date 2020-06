Arsenal perdeu particular, David Luiz comprometeu e acabou arrasado

A carregar o vídeo ...

O Arsenal voltou esta quarta-feira ao jogar no relvado do Emirates - depois de já ter jogado diante do Charlton no sábado -, disputando agora uma partida de preparação da qual não retirará boas memórias. Acabou derrotado por 3-2, foi bastante criticado pelos adeptos, com David Luiz a ser um dos principais alvos. O brasileiro comprometeu a meio campo, numa tentativa de sair a jogar, permitiu o primeiro golo do adversário e as redes sociais não perdoaram.