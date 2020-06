A carregar o vídeo ...

Com a pandemia de Covid-19, grande parte das competições desportivas ficaram suspensas e o futebol não escapou a tal cenário. Vários clubes vivem agora dias complicados, com um olhar de dúvida sobre o seu futuro. Esse mesmo olhar foi este sábado lançado por Arsène Wenger, antigo treinador do Arsenal. [Vídeo: Omnisport]