Arsène Wenger: «Vou amar o Arsenal até ao final da minha vida»

Arsène Wenger recordou a conquista da Premier League pelo Arsenal em 2004, com um registo impressionante e sem qualquer derrota, aquando da apresentação do documentário 'Arséne Wenger: Invincible', o qual conta a história do técnico francês nos gunners. Wenger destacou ainda alguns jogadores dessa equipa "sem nenhum jogador jovem" e reiterou o amor que tem ao emblema londrino, o qual diz continuar a amar e a apoiar até morrer. [Vídeo: One Football]