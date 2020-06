Arteta e o futuro de David Luiz: «Não sei o que vai acontecer ao contrato dele»

A carregar o vídeo ...

David Luiz teve uma noite para esquecer no regresso da Premier League. O central brasileiro do Arsenal entrou em campo aos 24 minutos, errou no lance que deu o primeiro golo do Manchester City e logo a abrir a 2.ª parte cometeu um penálti e foi expulso . Após o encontro, o técnico dos gunners falou sobre o futuro do jogador que, recorde-se, já admitiu o desejo de regressar ao Benfica . [Vídeo: Omnisport}