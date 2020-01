Arteta garante que Xhaka fica no Arsenal

A carregar o vídeo ...

O treinador do Arsenal, Mikel Arteta, garante que o médio Granit Xhaka vai manter-se no clube londrino. Questionado diretamente sobre o tema, o técnico espanhol afirmou ser admirador do futebolista de 27 anos, que esta temporada já protagonizou alguns momentos polémicos, como por exemplo no jogo com o Crystal Palace, no final de outubro, quando ao ser substituído respondeu na mesma moeda aos adeptos que o criticavam . [Vídeo: Omnisport]