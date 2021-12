Mikel Arteta mostrou-se agradado com a exibição de Martin Ødergaard, após a goleada (4-1) do Arsenal no terreno do Leeds, tendo feito ainda referência a David Silva, médio que diz ser o melhor jogador a jogar entre linhas dos últimos 20 anos. Um nível que, para o técnico dos gunners, pode ser alcançado no futuro pelo jogador noruguês. [Vídeo: One Football]