Mikel Arteta deixou elogios a Bukayo Saka após o triunfo do Arsenal sobre o Watford (2-3), onde o internacional inglês marcou um dos golos dos gunners. O técnico dos londrinos recordou o facto de Saka ter falhado o penálti decisivo na final do Euro'2020 diante de Itália, algo que Arteta diz ter tornado o extremo inglês num jogador melhor. [Vídeo: One Football]