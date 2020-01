Arteta tentou 'sacar' táticas a Guardiola: o hilariante vídeo que corre mundo

A carregar o vídeo ...

A confirmação da saída de Mikel Arteta do Manchester City rumo ao Arsenal originou um se número de 'memes' nas redes sociais, mas há um vídeo em particular a dar muito que falar: a paródia, que já soma mais de um milhão de visualizações, ilustra a forma de como Arteta 'sacou' as táticas do treinador dos citizens... [Vídeo AS]