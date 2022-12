Arthur Chaves: «Estamos em busca do sonho da subida e de vencer a Allianz Cup»

A carregar o vídeo ...

Central brasileiro do Ac. Viseu esclarece que o triunfo frente ao Boavista e o apuramento para a final four da Allianz Cup não foi uma surpresa em função da qualidade que a equipa tem vindo a demonstrar, destaca a importância da confiança que o técnico Jorge Costa injetou no balneário e garante que a equipa está preparada para corresponder à pressão e para correr atrás do sonho da promoção à Liga Bwin.