Arthur: «Cristiano Ronaldo às vezes olhava para o meu prato e dizia: 'Não sei não!'»

Arthur, um dos poucos jogadores que teve o 'privilégio' de partilhar o relvado com Cristiano Ronaldo (na Juventus), Neymar (na seleção brasileira) e Messi (Barcelona), revelou, em entrevista à 'TNT Sports Brasil', quais as qualidades de cada um dos craques. E relativamente ao internacional português, garante que além de ter muito cuidado com a alimentação, também tem... horas de sol estipuladas. (Vídeo: TNT Sports Brasil)