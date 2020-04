Artur Moraes e o fim do Campeonato de Portugal: «Mais de duas mil famílias vão viver de quê?»

A carregar o vídeo ...

Artur Moraes, vice-presidente da SAD do Alverca, criticou a Federação Portuguesa de Futebol pela decisão de terminar o Campeonato de Portugal desta época. Numa entrevista que pode ver em todas as plataformas do Record esta sexta-feira, o dirigente brasileiro diz que esta medida vai provocar um prejuízo de milhões de euros aos ribatejanos e ter impacto em todos os clubes da competição.