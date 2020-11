A carregar o vídeo ...

Lionel Messi até viajava com moral em alta depois da vitória da seleção argentina diante do Peru, mas rapidamente perdeu a paciência mal chegou a Barcelona e foi colocado contra a parede pela sempre exigente imprensa catalã. O tema foram as declarações de Eric Olhats, antigo empresário de Antoine Griezmann, que acusou o argentino de controlar tudo no clube, e a resposta, mesmo que curta, foi bem esclarecedora.